Coop e Palio, rotte convergenti "Legame stretto con le tradizioni"

Palio? Storia di un grande amore, ma anche di lunghi sodalizi. In occasione dell’iniziativa realizzata da Qn-La Nazione in collaborazione con il Comitato delle borgate che celebra la disfida remiera cuore pulsante del golfo, è una delle realtà che hanno deciso di sostenerla, Coop Liguria – insieme a Fondazione Carispezia, Camera di Commercio, Cna, Latte Tigullio e Audio Progress – a spiegare il perché di questa partnership, con le parole della direttrice soci e consumatori Tiziana Cattani.

"Siamo una cooperativa di consumo con un’attenzione particolare ad un territorio in cui abbiamo migliaia di soci e sosteniamo un evento che può essere considerato culturale, dato il suo legame con le radici e la tradizione: una disfida in cui sono comprese tutte le borgate e dà idea della territorialità estesa". Il Palio esprime dei valori e fa parte della mission di Coop esaltarne alcuni: in cosa vi riconoscete?

"Negli anni passati la cooperativa ha già sostenuto la manifestazione e continuiamo con questa iniziativa: si tratta di un apporto a tutto tondo, non legato ad un’unica borgata e su tutto il territorio provinciale. Alla base del Palio ci sono la borgata e i borgatari, che lavorano tutto l’anno per costruendo storie, realizzando le scenografie con un impegno notevole".

C’è altro?

"Indubbiamente, il recupero e il mantenimento delle tradizioni: noi siamo sul territorio ligure da 78 anni e sosteniamo tanto azioni culturali quanto la comunità, per cui stare insieme e costruire cose è un valore sia sul piano culturale che solidale. Non a caso, ogni anno organizziamo anche incontri pubblici e conferenze. Inoltre, vorrei mettere l’accento sulle nuove generazioni: si dice che i giovani non si interessino alle cose, ma in realtà vengono coinvolti fortemente dalle borgate".

Ma lei ha un legame particolare con il Palio?

"Parlo a titolo personale, perché Coop Liguria investe sulla manifestazione nella sua intera copertura territoriale: sono molto legata alla realtà di Fossamastra, con cui ho avuto modo di collaborare in passato e ho condiviso alcuni momenti indimenticabili. Penso alla preparazione di carri o alla festa dopo la vittoria del Palio, in occasione della quale abbiamo chiuso la strada e allestito una tavolata lunghissima, ad esempio: erano gli anni della Susi (la compianta capoborgata Susanna Oddi, ndr) e c’era un grande entusiasmo, che oggi mantiene alto Caterina Russo. Ma non finisce qui, perché mia nipote Giulia Faggioni voga per questo armo e ha vinto anche due edizioni del Palio".

Cosa dà in più alla disfida remiera la promozione di Coop Liguria?

"Facciamo conoscere non soltanto a ed eventi, ma anche le storie delle persone vi sono dietro e quello che non c’è più. Ad esempio, a Fossamastra c’erano gli stabilimenti balneari, che oggi molti hanno dimenticato. Sarà uno degli eventi comunicati attraverso le nostre attività: programmi sociali, la rivista Consumatori, ma anche la promozione di prodotti locali, come il muscolo, che viene valorizzato dai carri delle varie borgate. Come dicevo prima, il valore del territorio è la tradizione che non si deve interrompere, e stiamo parlando di un evento culturale che coinvolge tutto il Golfo: da Porto Venere a Tellaro, con tutti i borgatari chiamati all’appello".

Chiara Tenca