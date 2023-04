Conversazione sul Bardo Thödol Un viaggio dell’anima nell’aldilà

Il Bardo Thödol, il Libro tibetano dei morti, è un magnifico esempio di un’antichissima tradizione spirituale ancora attuale e accessibile. Di esso si parlerà nella sede dell’associazione Archeosofica della Spezia, in via Crispi 99, oggi alle 17.30, con ingresso libero. Il testo contiene una brillante sintesi di tutta la dottrina tibetana e una delle descrizioni più dettagliate del viaggio che intraprende l’anima nell’aldilà. "La chiave di lettura va individuata nella parola ‘bardo’ che di per sé significa ‘tra due’, uno stato intermedio, transitorio – spiegano da Archeosofica –. Il pensiero tibetano sulla morte è un toccante invito a utilizzare ogni momento dell’esistenza per realizzare la trasformazione interiore". In questo incontro saranno analizzate soluzioni e tecniche per mantenersi svegli e coscienti nel trapasso