Convenzione ’assicurata’ con Promostudi per incentivare le locazioni

Ben vengano in futuro 52 residenze per studenti al Palazzo del Ghiaccio e 58 nell’ambito del complesso Falcomatà. Ma, stando agli ultimi dati ufficiali (ottobre 2022) che attestavano gli studenti iscritti al campus a quota 1036, a cui vanno aggiunto i 300 del conservatorio, è comprensibile che occorre agire sul panorama residenziale privato per garantire un alloggio ai ragazzi che arrivano alla Spezia da varie parti d’Italia e dall’estero per frequentare le lezioni. Che fare? Ci stanno pensando Confedilizia e Promostudi. La notizia attiva dal presidente della prima, l’avvocato Luca Damian. "Al di là degli stimoli indotti dai benefici fiscali previsti dalle per le locazioni brevi a misura di studenti (10 per cento di cedolare secca e Imu al 4,5 per 1000 stabilità dal Comune) stiamo lavorando alla messa a punto di una convenzione con Promostudi per stimolare le locazioni dei nostri soci agli studenti qualora il privato sia timoroso di conseguenze negative all’immobile ammobiliato per l’effetto dei rischi indotti dall’occupazione da parte dei giovani fra i quali possono esserci coloro che non sono troppo attenti alla cura di arredi e impianti".

L’idea?

"Prevedere nei contratti di affitto un’assicurazione dell’immobile a spese di Promostudi. Con essa sarebbero fronteggiati eventuali danni". E al tempo stesso Promostudi avrebbe uno strumento aggiuntivo di valutazione dei ragazzi nella prospettiva delle richieste di assunzione che arrivano dai cantieri navali. E’ ricorrente che uno studente laureato al campus sia al lavoro già una manciata di giorni dopo la discussione della tesi.

C.R.