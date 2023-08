Convegno Lega sulla disabilità a Brugnato: incontro con il Ministro Locatelli

“Un mondo senza barriere: facciamo il punto con il Ministro”. È questo il titolo del convegno organizzato dalla Lega spezzina per affrontare ai massimi livelli istituzionali i problemi che le persone diversamente abili si trovano ad affrontare nella vita. I disabili, i loro familiari e le associazioni presenti sul territorio, infatti, potranno dialogare con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, alla quale potranno esporre le difficoltà e i bisogni con cui si scontrano quotidianamente. Un confronto aperto e diretto, con l’obiettivo di avviare un percorso che porti a soluzioni concrete. Il convegno si terrà oggi alle ore 18.30 a Brugnato 5Terre Outlet Village, negli spazi di Luna Blu, il ristorante che promuove l’inserimento lavorativo di persone affette da autismo. Oltre al ministro Alessandra Locatelli, sarà presente il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi. Un’attenzione particolare sarà dedicata al mondo del lavoro, come sottolinea la senatrice e Segretario provinciale della Lega spezzina Stefania Pucciarelli (nella foto) – "Ancora oggi troppe aziende hanno difficoltà ad assumere persone con disabilità, che possono apportare, invece, un valore aggiunto alle aziende stesse. Recentemente, in Parlamento, abbiamo votato il decreto lavoro, che prevede il raddoppio degli incentivi per chi assume persone che percepiscono l’assegno di inclusione. E questo grazie proprio ad un emendamento del Ministro Alessandra Locatelli".