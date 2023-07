Convegno delle forze di polizia I relatori spezzini in evidenza

Grande successo per i cinque docenti della Spezia chiamati a relazionare in occasione del 14° Convegno riservato agli operatori di Polizia recentemente tenutosi nella sala riunioni A. Marvelli della Provincia di Rimini ed il cui intero ricavato è stato devoluto al fondo istituito in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna recentemente colpite dall’alluvione. Presenti varie rappresentanze di quasi tutti i comandi di polizia Locale anche da fuori Regione, polizia di Stato, guardia di finanza nonché la polizia civile della Repubblica di San Marino. La giornata di formazione è stata organizzata dalla segreteria generale della camera sindacale territoriale Uil Rimini (segretaria Giuseppina Morolli) in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di formazione professionale della Spezia, unitamente ai sindacati del dipartimento sicurezza. Moderatrice dell’intera giornata, nonché collaboratrice nell’organizzazione, Letizia Ferri della segreteria generale della camera sindacale territoriale UIL Rimini.

Il primo intervento è stato a cura di Andrea Prassini, vice comandante polizia locale di Santo Stefano di Magra. Ha trattato i reati informatici, dalla dottrina alla giurisprudenza, andando quindi a fondo nell’argomento sia dal punto di vista del codice penale con le sue recenti modifiche e sia dal punto di vista degli ultimi orientamenti della Suprema Corte. Il secondo intervento, volto ad approfondire dal punto di vista operativo quanto detto durante il primo intervento, è stato curato da Rosario Izzo, ispettore superiore della polizia di Stato in quiescenza dal 1° maggio scorso, già responsabile sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Spezia ed attualmente consulente social media presidenza del consiglio della Regione Liguria nonché referente Digital Team che, sempre in tema di reati informatici ha trattato la parte operativa, dalla querela alle indagini della polizia giudiziaria, spiegando quelle che sono le modalità operative d’intervento. Il terzo intervento è stato sulle indagini e gli accertamenti in relazione all’omicidio stradale ed è stato trattato dal commissario Stefano Rossi funzionario della polizia di Stato, già comandante sottosezione polizia stradale di Brugnato, docente al centro addestramento polizia di Stato di Cesena ed al consorzio comuni trentini polizia Locale Trento.

Il quarto ed ultimo intervento volto a mettere in luce un corretto approccio ai familiari delle vittime di incidenti stradali è stato curato da due psichiatri: Leonardo Moretti CTU tribunale penale e Civile della Spezia, Genova e Massa, CTU tribunale dei minori di Genova e Roma, consulente questura della Spezia e da Giuseppe Ruffolo, psichiatra e formatore centro studi psicopatologia Investigativa.