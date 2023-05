Contship e Lsct: Gasselin nominato ’ad’

Cambio della guardia ai vertici di Conthip. L’assemblea dei soci dell’azienda e il Consiglio di Amministrazione di Lsct SpA hanno nominato Matthieu Gasselin alla carica di amministratore delegato sia di Contship Italia SpA sia di La Spezia Container Terminal Spa, "a seguito di una ristrutturazione organizzativa e operativa del Gruppo Contship Italia Spa per rendere il Gruppo più razionale e funzionale nella propria operatività e il raggiungimento dei relativi scopi sociali". Gasselin succede ad Alfredo Scalisi. "Colgo l’occasione, anche a nome di Contship Italia – dice la presidente Contship Italia Cecilia Eckelmann-Battistello – per augurare a Matthieu Gasselin un grande successo in questa nuova sfida professionale".