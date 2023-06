"Contship, aspettiamo le mosse dell’azienda"

Primo incontro fra il nuovo amministratore delegato di Contship e di Lsct Matthieu Gasselin e le organizzazioni sindacali e Rsu aziendali. Un faccia a faccia atteso, nel quale Gasselin ha spiegato la nuova organizzazione di Contship e gli obiettivi nell’immediato. "Secondo Gasselin – dice Stefano Bettalli, segretario Filt Cgil – il gruppo è intenzionato a mettere in campo tutte le azioni necessarie a crescere e consolidarsi sia in ambito portuale che in quello intermodale. La priorità sono il potenziamento della parte commerciale e il recupero di clienti persi, per far sì che aumentino i volumi; per queste ragioni si è rimesso mano all’organizzazione per renderla più funzionale". Secondo Bettalli "l’ad ritiene il terminal Spezzino non solo strategico per il gruppo, ma lo promuoverà sul mercato per valorizzare alcune sue peculiarità storicamente riconosciute come l’ottima produttività e flessibilità dell’organizzazione del lavoro; la posizione geografica strategica; una maggior pace sociale rispetto ai porti limitrofi. L’Azienda ha poi confermato che manterrà gli impegni sottoscritti nella rinegoziata concessione con l’Autorità Portuale e quindi investirà nel terminal 280 milioni di euro".

La delegazione Filt-Cgil, ha ricordato a Gasselin che per anni l’azienda "ha disatteso tutti gli impegni sottoscritti in concessione e presi col territorio" generando un clima di sfiducia e scetticismo sempre più crescente. "Misureremo la nuova gestione aziendale giorno dopo giorno, sulla base degli impegni presi e sui fatti, a partire dalla gara che dovrà partire al momento che verrà terminata la bonifica della Marina del Canaletto. Quella sarà per noi la prima cartina di tornasole, della vera volontà di Contship. Unitamente a Cisl e Uil abbiamo chiesto all’azienda di porre un attenzione particolare al budget delle manutenzioni dei mezzi, in quanto particolarmente usurati e in alcuni casi con gravi problemi di funzionamento. L’ad ha sottolineato che per la manutenzione dei mezzi l’azienda ha stanziato cifre importanti, che oscillano trai i 7 e i 9 milioni di euro. Da parte nostra abbiamo evidenziato come non si stato riscontro di tale spese visto il pessimo stato dei mezzi".