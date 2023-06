Contromano in autostrada Auto provoca un incidente Quattro feriti in ospedale

E’ ricoverato nel reparto di psichiatria del Sant’Andrea il 55enne che l’altra sera guidava contromano nel tratto di autostrada tra Santo Stefano Magra ed Aulla. A bordo di una Ford Fiesta, l’uomo (originario di Arezzo) è entrato in autostrada dal casello di Sarzana e ha imboccato lo svincolo di Santo Stefano verso Parma. A tre chilometri dall’uscita di Aulla, ha cambiato idea. Prima ha tentato di abbattere il guardrail passando sull’altra corsia. Non riuscendoci, ha fatto inversione ad “U“ ed è ritornato indietro. Dopo un paio di chilometri, è andato a sbattere contro una Honda Civic che aveva a bordo padre, madre e figlia. Se non è stata una strage, è solo perchè il conducente della Honda è riuscito a sterzare e a frenare: così lo scontro è stato laterale, non frontale. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, le pattuglie della Polizia stradale di Pontremoli e i vigili del fuoco di Sarzana. I 4 feriti sono stati trasportati all’ospedale di Spezia, per fortuna i componenti della famiglia avevano riportato ferite molto lievi e dopo un controllo, sono stati dimessi ieri. Tantissima paura, quindi, ma per fortuna quasi nessun danno fisico. Il 55enne è ricoverato in psichiatria: da una prima analisi, risulta non aver bevuto alcolici nè assunto sostanze stupefacenti. Resta quindi l’ipotesi di disturbi psichiatrici, che gli avrebbero fatto fare un gesto che poteva avere conseguenze gravissime.