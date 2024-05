Controllo sull’esportazione di armamenti: le modifiche alla legge

La Rete spezzina Pace e Disarmo promuove oggi dalle 17.30 alle 19.30 all’Urban Center (via Carpenino) il convegno ’Le modifiche alla Legge 185/90 sul controllo delle esportazioni di armamenti e le proposte della Rete italiana pace e disarmo. La giornata sarà introdotta e moderata da Giorgio Pagano (Rete spezzina per la pace e il disarmo), previsti gli interventi di Giorgio Beretta (Analista dell’Osservatorio Opal e della Rete italiana pace e disarmo), l’onorevole Andrea Orlando (Pd), i consiglieri comunali Giorgia Lombardi (LeAli), Martina Giannetti (Pd), Massimo Lombardi (nella foto, Spezia Bene Comune) e Franco Vaira (AvantInsieme/+Europa). Tutti i parlamentari di Spezia e Liguria e tutti i consiglieri comunali di Spezia sono stati invitati a partecipare. Il convegno "intende portare all’attenzione della cittadinanza – dicono gli organizzatori e aprire un confronto pubblico sulle modifiche (approvate al Senato e in discussione alla Camera) alla Legge 185/1990, con nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito di materiali di armamento"