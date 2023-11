Controlli sui progetti. Firmato protocollo d’intesa tra Provincia e Guardia di finanza

La Provincia della Spezia e il comando provinciale della Guardia di finanza della Spezia hanno sottoscritto, sotto l’egida della Prefettura, un protocollo d’intesa per monitorare e vigilare sinergicamente sull’attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziate con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del relativo Fondo complementare di matrice nazionale, attraverso il tempestivo e sistematico flusso informativo a favore della Guardia di finanza in quanto forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione Europea. L’accordo è stato firmato dal presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e dal comandante provinciale della Guardia di finanza colonnello Benedetto Labianca. Il protocollo formalizzato prevede la comunicazione periodica da parte della Provincia, al comando della Guardia di finanza dei dati di sintesi di ciascun intervento e dei relativi progetti esecutivi con la possibilità di segnalare le misure eo i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento. L’accordo rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi del Pnrr e, comunque, fino al 31 dicembre 2026. Il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ha sottolineato la sinergia tra i vari Enti dello Stato per la tutela della legalità, mentre il presidente Peracchinia ha affermato che “La Provincia opera nel quadro della pubblica amministrazione quale ente di secondo livello, garantendo ai Comuni un riferimento per tutti quei settori e per quelle attività che richiedono competenze specifiche e un’opera di coordinamento sul territorio. Il Pnrr rimette al centro dell’agenda il ruolo delle Province: ad esse è affidato sia il ruolo di soggetto attuatore del Pnrr, che quello di ente strategico. Ad esse sono affidate due materie di stretta competenza provinciale: la manutenzione delle strade interne (e dei viadotti) e l’edilizia scolastica".

Secondo il colonnello Benedetto Labianca "Avremo la possibilità di disporre di un’informazione più profilata che ci consentirà di indirizzare meglio la nostra azione, va a inserirsi in una più ampia cornice di attenzione istituzionale al corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio provinciale, che vede la Guardia di finanza, unitamente alle altre amministrazioni coinvolte, in prima linea per garantire il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficacia realizzativa anche nella fase di messa in campo delle risorse e di concreta realizzazione delle progettualità finanziate".