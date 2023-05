Controlli nell’Umbertino con sequestro di hashish Servizio straordinario dei carabinieri in centro città

Nella tarda serata di venerdì i carabinieri della compagnia della Spezia hanno eseguito un servizio straordinario in città, con particolare riguardo al quartiere Umbertino e alla zona di piazza Europa. Sono state controllate circa 40 persone e due locali pubblici, In piazza Brin un 34enne di origini dominicane aveva un modico quantitativo di hashish e cocaina ed è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. Nel medesimo contesto, in un anfratto di una parete di uno di quei palazzi sono stati rinvenuti, occultati un involucro di cellophane, undici grammi di hascisc pronti per essere smerciati. L’imbosco, così definito in gergo, era presumibilmente utilizzato da pusher che, vista la presenza dei carabinieri, non sono riusciti a recuperare la droga. In piazza Europa invece, è stato controllato un 33enne rumeno che, nonostante fosse sottoposto alla detenzione con obbligo di permanenza in casa in orario notturno, era all’esterno di un bar.

Tali servizi sono volti alla prevenzione dei reati, ma anche a fenomeni di malcostume, di abuso di alcoolici e stupefacenti e di degrado urbano.