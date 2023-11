Contributi per l’apicoltura. Una eccellenza della Liguria

Tra le eccellenze della Liguria, insieme al vino e olio, c’è il miele che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento di produttori nello Spezzino. Per sostenere l’attività, la Regione ha varato nuovi finanziamenti per il prossimo anno. Ne parliamo con l’assessore Alessandro Piana.

1 Quali aiuti arriveranno?

"Grazie al bando di attuazione del programma nazionale di interventi per il prossimo anno apistico verranno messi a disposizione 250 mila euro".

2 Come dovranno essere utilizzati?

"Per migliorare produzione e commercializzazione dei prodotti. Con questa misura desideriamo supportare lo sviluppo del comparto che è sicuramente fondamentale per il mantenimento della biodiversità, contrastare le criticità dovute a fattori ambientali, climatici e potenziare la lotta alla vespa vellutina".

3 Come si accede ai finanziamenti e cosa coprono?

"Gli aiuti vedono contributi per una forbice tra il 60% e il 100% della spesa ammessa. Le associazioni che intendano partecipare al bando per la formazione dovranno presentare domanda entro il prossimo 23 dicembre mentre le domande dei singoli apicoltori per l’acquisto di materiale e attrezzature potranno pervenire entro il 15 febbraio del prossimo anno".