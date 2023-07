Contributi alle imprese in prestito e a fondo perduto Le date per fare domanda

Sarà attivo dal 21 al 27 luglio il bando regionale da 4 milioni di euro per la promozione dell’efficienza energetica delle micro, piccole e medie e imprese liguri finanziato dall’Unione europea. Due milioni di euro per i contributi a fondo perduto e altrettanti per il prestito rimborsabile al tasso dell’1,5 per cento, 60 mila euro per l’abbattimento dei costi di garanzia. Il bando finanzia interventi, realizzati e rendicontati entro il 30 settembre 2024, di riqualificazione energetica di immobili e simili. L’investimento dev’essere di almeno 20 mila euro per le microimprese e tra 100 mila e 750 mila per piccole e medie imprese. Domanda esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” di Filse, dal 21 al 27 luglio.