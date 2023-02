Conti in ordine, nessun caro tributi

Da una parte l’aumento dei costi energetici, spese vive da coprire con fondi di bilancio che inevitabilmente sottrarranno denari ad altre progettualità, dall’altra la vicenda – ancora insoluta – della Brugnato Sviluppo, il cui concordato fallimentare rischia di drenare risorse all’ente. Non mancano le spine nei conti di Brugnato: il bilancio di previsione votato col voto favorevole della sola maggioranza, pur solido – la situazione economico, finanziaria e patrimoniale presenta conti in ordine, buoni equilibri patrimoniali e assoluto rispetto dei parametri – vede alcune criticità sulle quali la giunta comunale è stata costretta a stanziare fondi dedicati. All’assessore al bilancio, Paola Brosini, il compito di illustrare al consiglio i dati previsionali, che vedono un punto fermo nella decisione di non prevedere aumenti alle imposte, tasse e tariffe di competenza comunale, mentre saranno confermate tutte le agevolazioni già in vigore. "Non è stato facile ricondurre le previsioni in un contesto in cui gli aiuti dello Stato a favore degli enti pubblici sono sempre più risicati e sono incerte anche talune entrate – afferma l’assessore –. Inoltre è stato particolarmente complicato prevedere alcune spese, per lo più relative all’energia, che nel corso del 2022 hanno raggiunto livelli di costo così elevati da mettere in crisi il sistema produttivo e le famiglie. Il bilancio conferma i punti fermi dell’amministrazione: una forte attenzione ai servizi sociali, educativi e scolastici, in particolare riguardo al mondo della scuola e ai servizi a domanda individuale, dove nessuna spesa è stata aumentata. Non sono state aumentate le aliquote dell’Imu e dell’addizionale Irpef comunale". E se le spese energetiche hanno visto un aumento degli stanziamenti, il problema principale resta la condizione in cui versa il Comune a seguito della vicenda della partecipata Brugnato Sviluppo, con la presentazione di un concordato fallimentare in sinergia con la Camera di Commercio: una decisione che espone l’ente, in caso di omologa da parte del Tribunale, a far fronte a una spesa di 629.438,33 euro, cifra già coperta per 494.646,05 euro da accantonamenti e per la parte restante proprio dal bilancio di previsione 2023. Altro capitolo importante è la lotta all’evasione fiscale: il recupero previsto per il 2023 ammonta a più di 123mila euro tra Imu e Tari. Non è previsto il ricorso all’accensione di nuovi prestiti per il piano triennale delle opere pubbliche.

mat.mar.