Contenti a metà: "Si può fare di più"

"Se pensiamo a come si lavorava un tempo sicuramente c’è un pizzico di rimpianto". Daniele Menchini da Massa è tra i fedelissimi dell’appuntamento del venerdì essendo arrivato a Spezia nel 1992. "Questo era un vero mercatone – continua – paragonabile a quello di Forte dei Marmi sia per la qualità dei prodotti che per la frequentazione. Personalmente posso ancora ritenermi soddisfatto del lavoro anche se nel complesso si è perso molto. La qualità del prodotto fa la differenza e per questo ancora resisto. Di certo ho ridotto la permanenza e adesso intorno alle 14 posso chiudere il banco, inutile rimanere fino alle 18".