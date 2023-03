Container, manovre ferroviarie più efficienti Avanti con la digitalizzazione dei servizi

Le manovre ferroviarie in porto costituiscono un tassello chiave nel mosaico delle componenti che determinano l’efficienza e quindi l’appeal dello scalo spezzino crocevia dei traffici su container. Ci sono quelli che entrano e quelli che escono e tre stazioni di riferimento: Spezia Marittima, Migliarina e Santo Stefano. Ciò per la merce in entrata sulla via dell’imbarco e, in prevalenza, in uscita sulla via della meta finale delle importazioni. Manovre complesse, tra aggancio dei vagoni ai locomotori, cambio del locomotore di manovra e percorsi interni allo scalo per raggiungere e partire dalle banchine. Per esse si è aperta ora una nuova prospettiva di ottimizzazione. Avviene per effetto dell’incremento delle procedure digitalizzate attraverso le quale si sviluppa la gestione del servizio di manovra. All’operazione stanno lavorando l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il gestore del servizio di manovra, ossia l’ATI Mercitalia Shunting Terminal - La Spezia Shunting Railways, insieme a due realtà-chiave in ambito innovazione: Circle Group, società specializzata nell’elaborazione di prodotti software per l’automazione e la digitalizzazione dell’intera catena logistica e Binary Sistem, il partner tecnologico. Il processo innovativo – connesso a due progetti europei, FENIX - European Federated Network of Information eXchange in LogistiX e I RAIL –rende possibile, attraverso...