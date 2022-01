In un solo giorno qualcosa come 9.267 nuovi positivi su tutto il territorio regionale, dei quali 1194 nella provincia spezzina. La continua impennata del virus con la variante Omicron si scrive stavolta in numeri a quattro cifre, segno tangibile dell’escalation dei contagi. Numeri emersi da ben 14793 tamponi molecolari e 32.203 antigenici eseguiti in sole 24 ore. La buona notizia arriva invece dal calo continuo dei ricoverati in ospedale. Sono infatti 11 in meno i degenti Covid negli ospedali...

In un solo giorno qualcosa come 9.267 nuovi positivi su tutto il territorio regionale, dei quali 1194 nella provincia spezzina. La continua impennata del virus con la variante Omicron si scrive stavolta in numeri a quattro cifre, segno tangibile dell’escalation dei contagi. Numeri emersi da ben 14793 tamponi molecolari e 32.203 antigenici eseguiti in sole 24 ore. La buona notizia arriva invece dal calo continuo dei ricoverati in ospedale. Sono infatti 11 in meno i degenti Covid negli ospedali liguri scesi a quota 729: dei 43 ricoverati in terapia intensiva la stragrande maggioranza (36) non è vaccinata. Del totale dei ricoverati 67 sono al San Bartolomeo (3 meno di lunedì, con 2 in terapia intensiva), un solo ricovero in intensiva al Sant’Andrea.

Giovani. Le prenotazioni per i bambini tra 5 e 11 anni nell’ultima settimana sono a 4.560. Per quanto riguarda i ragazzi tra i 12 e 15 anni, su una platea di 39.102, 26.457 hanno effettuato almeno la prima dose (22.397 hanno completato il ciclo). Da oggi alle 18 sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it e dalle 8 di domai sugli altri canali dedicati, partiranno le prenotazioni per la dose booster per la fascia di età 12-15 anni.

Manifestazione. Intanto sabato a scendere in piazza sarà la maggioranza, ovvero chi ha dato fiducia alla scienza scegliendo la strada della vaccinazione come arma contro il virus. "Contro ogni distorsione della verità, contro la vittoria della paura e dell’ignoranza sulla fiducia e sulla scienza" è lo slogan della manifestazione "Il coraggio di vaccinarsi" in programma sabato 15 gennaio alle 18 in Piazza Europa. Una manifestazione pro vax, a cui è possibile partecipare in presenza o in modo virtuale inviando un selfie o dando la propria adesione sulla pagina Facebook dell’evento; l’iniziativa è promossa da Assoutenti, che ha raccolto l’appello di Carletto Palmieri, leader storico dei pendolari liguri. Tra le prime adesioni, quelle del sottosegretario alla salute Andrea Costa e del sindaco Spezia Pierluigi Peracchini. "In questo momento in cui si assiste a una risalita dei contagi – spiega Carletto Palmieri – è fondamentale dare un messaggio di fiducia e speranza, anche per combattere bufale e fake news. Il vaccino è l’unica arma contro il Covid, è indispensabile convincere chi ancora nutre dubbi e sospetti sui benefici della vaccinazione". "Per questo motivo – aggiunge il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – promuoviamo con entusiasmo la manifestazione di sabato 15 gennaio in piazza Europa".

c.mas.