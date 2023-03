"Consultori pubblici depotenziati E in reparto solo medici obiettori"

Si compatta il fronte che vuole garantire alle spezzine il diritto all’aborto. Mentre, in forma non ufficiale, si annunciano mobilitazioni e iniziative a fianco delle donne, interviene la Cgil, che denuncia lo stato del reparto di ostetricia e ginecologia del Sant’Andrea della Spezia, diretto da Fabio Sanguineti. "I dati che abbiamo a disposizione raccontano che nel nostro territorio l’accesso ai percorsi per l’interruzione volontaria di gravidanza è ostacolato dal fatto che in ginecologia i tre medici non obiettori stanno lasciando il reparto e rimarrebbero solo medici obiettori, compreso il primario; inoltre, è sotto gli occhi di tutti il progressivo svuotamento di competenze, personale e risorse destinati ai consultori pubblici" denunciano Francesca Tarantini del coordinamento donne Cgil e il segretario generale della Cgil spezzina Luca Comiti, che puntualizzano come questo stato metta "di fatto in discussione il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza per le donne spezzine". L’obiettivo è arrivare, anche tramite reclutamenti e contrattI ad hoc, ad un "rapporto numerico ideale tra obiettori e non obiettori". In concomitanza con questo, il sindacato auspica un potenziamento dei consultori, l’attuazione delle linee guida sulla somministrazione della pillola abortiva Ru486 e la gratuità dei contraccettivi per i giovani. Secondo fonti proprie, la Cgil riferisce che "i medici nel reparto sono sette, di cui uno non obiettore che andrà via ad aprile". Interviene anche la capogruppo Pd nel Comune della Spezia Martina Giannetti, che annuncia una nuova mozione e la richiesta di convocazione della Quarta Commissione per ascoltare le parti in causa e chiedere chiarimenti a proposito. "Questa situazione emergenziale deriva da un rischio per troppo tempo sottovalutato, che oggi presenta il conto, rispetto al quale sia l’amministrazione regionale che quella comunale hanno mostrato tutta la loro indifferenza, dapprima negando l’oggettività dei dati e poi, per quanto riguarda Regione Liguria, negando la possibilità che venissero banditi anche concorsi riservati a medici non obiettori che potessero effettivamente garantire l’erogazione del servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Nessun segnale a seguito della pubblicazione da parte di Cittadinanzattiva, lo scorso 19 gennaio, del report ’Bisogni di salute nelle aree interne’, secondo cui la provincia della Spezia risulta quinta in Italia per l’alto numero di donne per ogni ginecologo ospedaliero (8.061 donne per medico, contro la media nazionale di 4.132). Un dato che sommato alla presenza di un’altissima percentuale di medici obiettori ha prodotto la tempesta perfetta". Chiara Tenca