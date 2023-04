Consiglio dei ragazzi dalla parte delle donne

Il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Bolano protagonista degli Stati generali della partecipazione dell’infanzia e dell’adolescenza in Liguria che si sono tenuti martedì a Palazzo Ducale di Genova, organizzati da 25 enti del terzo settore. Oltre 400 giovani liguri hanno affollato le stanze dello storico polo culturale genovese per confrontarsi e condividere idee e proposte su attività di partecipazione alla vita delle comunità locali, e anche per gettare le basi di una campagna informativa e di sensibilizzazione sui diritti per il 2024, anno in cui cadrà il 35° anniversario della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ventidue i consigli comunali dei giovani che hanno partecipato con i propri progetti: accompagnati dalla docente dell’Isa20 Debora Del Ry e dall’assessore comunale alla pubblica istruzione Elena Ferrarini, i giovani del baby consiglio comunale bolanese hanno presentato un progetto realizzato nei mesi scorsi a scuola con le docenti di arte e tecnologia, in collaborazione con il Comune: in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli alunni hanno realizzato un murales a tema nei pressi dell’ingresso della scuola media, mentre in classe sono state sviluppate riflessioni che sono confluite in poster artistici e nella realizzazione di alcuni plastici. Un progetto, quello dei ragazzi bolanesi, che ha trovato il plauso degli organizzatori. "Ogni progetto è stato molto concreto e competente - spiega Juri Pertichini, coordinatore della rete Pidida che ha organizzato l’evento – pensando che sono stati tutti realizzati da ragazzi delle medie.

Ragazzini di undici anni che, nel corso dell’incontro hanno raccontato anche i passaggi che saranno necessari per testare questi progetti. Questa è la prima volta che ci rivediamo dopo la pandemia – prosegue Pertichini – e la richiesta maggiore è quella di concretezza. I tempi dei bambini sono brevi, non possono aspettare anni ma hanno bisogno di risposte immediate e di dare concretezza alle loro idee". L’appuntamento, nato nel 2011, ha visto la partecipazione, oltre che del Ccrr di Bolano, anche dei baby consigli comunali di Ventimiglia, Vallecrosia, Imperia, Taggia, Badalucco, Cogoleto, Arenzano, Quiliano, Rossiglione, Sestri Levante, Rapallo, Mignanego, Serrà Riccò, Ronco Scrivia, Busalla, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco, Recco, Genova municipio Centro Est, e Genova municipio Centro Ovest.