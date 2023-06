Consiglieri di minoranza contro il sindaco, "Bando Alloggi Popolari illegittimo a causa di violazione Costituzione"

Sul bando di assegnazione degli alloggi popolari del Comune, ora a rischio annullamento intervengono i consiglieri di minoranza Raffaelli, Giannetti, Frau, Montefiori, Falugiani e Cattani. E stigmatizzano anche la risposta data dal sindaco al problema sollevato dalla Corte Costituzionale. "Ci vuole difatti un grande coraggio nell’affermare che la sentenza della Corte Costituzionale – scrivono in una nota – non sia un colpo di spugna al bando che il Comune ha pubblicato. D’altronde lo dichiara “solamente” illegittimo perché contro la Costituzione italiana. E nonostante l’organo di garanzia più importante del nostro Paese abbia tirato le orecchie all’amministrazione, insegnandole come si debba osservare e applicare il principio di eguaglianza, Peracchini continua a negare gli errori che consapevolmente ha commesso. Tutti conoscevano il giudizio con cui, già nel 2020, la stessa Corte dichiarava come non corretta l’introduzione del requisito della residenza protratta all’interno di bandi di questo genere. Ma il centrodestra è andato avanti a testa bassa, incurante dell’epilogo scontato che la vicenda avrebbe avuto".

E così aggiungono – "Ne fanno così le spese migliaia di famiglie, le quali dovranno ancora attendere mesi per una risposta ai loro bisogni. E non si inventi il sindaco primati che non detiene. Anche il centrosinistra, nel corso dell’ultimo ciclo dei dieci anni al governo della città, ha stilato una graduatoria che ha permesso l’assegnazione di alloggi pubblici nel 2013. La grande differenza è che, all’epoca, il bando fu pensato ed elaborato nel pieno rispetto di tutte le norme di questo Paese".