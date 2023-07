Conservatorio con tre concerti al Lerici Festival: Eroine Romantiche

Il Conservatorio di musica Giacomo Puccini della Spezia parteciperà al ‘Lerici Music Festival’ con tre concerti imperdibili. Protagonista del primo appuntamento, proprio il direttore Giuseppe Bruno al pianoforte (nella foto), stasera alle 21.15, con il concerto ‘Eroine Romantiche’ in piazza Santa Croce alla Serra di Lerici. Ci aspettiamo dalla musica romantica di venire colpiti ed emozionati, ed è precisamente quello che accade con il programma da lui proposto. "Fanny Mendelssohn mostra in una breve composizione la sua grandissima capacità di scrittura, così simile (anche nell’idea di Lied pianistico), eppure diversa, da quella del grande Felix – spiegano i promotori – Schubert apre invece con la drammatica Sonata in la minore, scritta poco dopo la celebre Sinfonia Incompiuta, la stagione della sua (troppo breve) piena maturità di artista, con una composizione che si proietta stilisticamente molto avanti, caratterizzata da un pianismo decisamente sinfonico".

Poi c’è Chopin, nei suoi ultimi lavori pianistici ad esplorare sonorità e forme che non si lasciano più definire come in precedenza. "Inventando con la Polacca-fantasia un grande poema eroico intriso di malinconia. Negli stessi anni, Wagner fugge da Dresda e poco dopo Liszt dirige la prima di Lohengrin a Weimar, diventando il suo apostolo durante l’esilio svizzero. Nella sua straordinaria opera di divulgatore della musica del futuro genero, scrive numerose trascrizioni e parafrasi di suoi lavori operistici, caratterizzati da un rispetto per l’originale che Liszt non sempre mostra in altri casi". Le tre visioni femminili proposte sono Elsa, Senta e Isotta.

Marco Magi