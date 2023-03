Connubio tra arte e poesia per ’Donna, vita, libertà’

A testimoniare la convinta solidarietà degli organizzatori e degli espositori della mostra ‘Donna Vita Libertà’ alle istanze di libertà e di uguaglianza delle donne, sono stati duplicati, sulla locandina della rassegna, due dipinti della nota artista afgana Shamsia Hassani, ferrea oppositrice dell’ideale femminile imposto nel suo Paese dal governo talebano. Con quel titolo pittrici, pittori, scultori e poetesse dell’Ucai hanno voluto richiamare centralità della donna nella società contemporanea, al circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’ di via Don Minzoni. "Si susseguono da tempo i saggi e le rassegne di alta qualità, non di rado curate da studiose di riconosciuto valore, sulla geniale creatività femminile del passato e del presente, evidenziata da indipendenza e originalità – dichiara il critico Valerio Cremolini –. E al pari di precedenti mostre, anche la collettiva ‘Donna Vita Libertà’ si apre sul diversificato e vivace perimetro dei linguaggi dell’arte, proponendo un pluralismo espressivo, che si insinua tra modalità figurative e astratte ed è avvalorato da genuina e non occasionale passione". Il tema della rassegna, infatti, è stato affrontato con dedizione ed entusiasmo da Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Alfredo Coquio, Andrea De Pasquale, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Russo, Rosa Maria Santarelli, Nicol Squillaci, e Maria Rosa Taliercio. Altrettanto interessanti i contributi poetici apportati da Anna Maria Barini e Malia Pescara Di Diana, a confermare come la poesia offra occasioni di profonda riflessione sulle vicende del mondo. La mostra è visitabile fino al 1° aprile il venerdì e il sabato dalle 17 alle 18.30. L’entrata è libera.

Marco Magi