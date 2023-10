Confraternite unite nel segno della mesciua

La Confraternita della Mesc-ciua di Follo organizza oggi alla Spezia un evento denominato ‘Capitolo 2023’, con la collaborazione della Camera di Commercio e l’assessorato al turismo, e col patrocinio del Comune della Spezia. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione e rivolta alle rappresentanze delle confraternite o ambasciate, presenti sul territorio nazionale, si prefigge lo scopo di promuovere l’enogastronomia legata al nostro territorio e alle bellezze delle nostre zone. L’evento, inserito nel calendario nazionale della Fice. Il programma dell’appuntamento – coordinato dal presidente e Gran Maestro della Confraternita della Mesc-ciua di Follo, Giacomo Comolli – prevede, per le confraternite convenute da tutta Italia, una visita al Castello San Giorgio per osservare le statue stele della Lunigiana e anche per ammirare, dalla terrazza del maniero, la bellissima vista del Golfo. A seguire, si potrà andare a degustare la famosa mes-sciua e altri prodotti del territorio spezzino accompagnato dal un buon vermentino, al ristorante I Contadini. Alla fine del pranzo la Camera di Commercio della Spezia farà omaggio a tutte le confraternite presenti di una cassetta contenente una bottiglia di vino della Cantina delle 5 Terre e due calici griffati per l’occasione del cinquantesimo anniversario di fondazione della Cantina.

m. magi