Confermato il senso unico sul Verde-azzurro

Intanto, il ponte del 25 aprile incombe e l’obiettivo del Parco è scongiurare quanto accaduto a Pasqua. Per questo, ieri nella sede di via Discovolo l’incontro tra la presidente e il direttore del Parco, Donatella Bianchi e Patrizio Scarpellini e i rappresentanti del Comando carabinieri forestale, Guardie ecologiche volontarie, associazione nazionale Carabinieri, Cai e Soccorso alpino, e Consorzio Ati 5 Terre, sono state definite le modalità di coordinamento e di controllo dei flussi sui sentieri del Parco nazionale. Il primo tentativo sperimentale di gestione dei flussi sarà introdotto sul tratto Monterosso-Vernazza del sentiero Verde Azzurro, che potrà essere percorso a senso unico da sabato 22 a martedì 25 aprile dalle 10 alle 14: l’ingresso al tratto consentito solo da Monterosso. I presidi sulla rete sentieristica saranno rafforzati da carabinieri, guardie ecologiche, volontari dell’associazione carabinieri, Cai e Soccorso alpino, oltre che gli addetti di Ati 5 Terre. L’accesso controllato consentirà la verifica, il controllo e la gestione in tempo reale dei passaggi già monitorati dai contapersone. Il primo controllo in ingresso al sentiero avverrà da Monterosso, con due presidi; lato Vernazza i presidi saranno distribuiti nei tre punti di accesso al sentiero. Per il tratto del sentiero Sva da Corniglia a Vernazza: percorrenza consentita in entrambe le direzioni, così come su tutto il resto dei sentieri. "Prevenzione, sensibilizzazione, controllo e presidio le parole chiave unite all’iniziativa introdotta dopo l’analisi dei flussi registrati nelle festività pasquali e dalle previsioni degli arrivi per i prossimi ponti – fanno sapere dal Parco –". Potenziati i controlli su abbigliamento e calzature.