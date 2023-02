Confermati nel 2023 i voucher nido alle famiglie Entro la fine di febbraio sarà pubblicato il bando

Tornano anche nel 2023 i voucher nido di Regione Liguria, la misura finanziata con fondi dell’Fse 20212027, pensata per sostenere le famiglie liguri in difficoltà nell’affrontare le spese tipiche dei primi anni di vita dei bambini, oltre che a potenziare la socialità nella prima infanzia ed aiutare i genitori ad armonizzare lavoro e vita personale. Per la quinta edizione del bando, che sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione entro la fine di febbraio, sono stati stanziati due milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 marzo ed entro il 31 maggio, o comunque fino all’esaurimento delle risorse economiche disponibili.

"Per il quinto anno consecutivo la Regione offre un aiuto concreto ai genitori, e in particolare alle madri, per rimanere attivi nel mondo del lavoro e a sostenere le spese tipiche dei primi anni di vita dei bambini – spiega l’assessore alle politiche socio sanitarie e terzo Settore, Giacomo Giampedrone – Un impegno che negli ultimi quattro anni ha portato ad investire oltre dieci milioni di euro, con quasi 7400 domande valide pervenute. Per agevolare il più possibile le famiglie, voucher nido 2023 potrà essere utilizzato anche per le strutture aperte in estate, in modo da dare una risposta alle esigenze delle famiglie anche nei mesi di chiusura delle scuole, ed è retroattivo – continua l’assessore – con la possibilità di presentare domanda anche per le spese sostenute dal settembre 2022". "La programmazione regionale del Fse+ dimostra ancora una volta la sua importanza e la capacità di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze – dichiara l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola – Abbiamo definito un programma molto integrato, spingendo al massimo le potenzialità del fondo per soddisfare più destinatari possibile".