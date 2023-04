Nuove attività culturali a cura dell’associazione Aidea. Al Camec, oggi alle 15.30, Rosella Mezzani terrà una conferenza sul ‘Romanticismo tedesco’, in cui la pittura di paesaggio assume un ruolo dominante; poi, nella stessa location, alle 16.40, lo storico LorenzoTronfi svilupperà il tema ‘Storia del mare, ponte fra le civiltà, luogo di incontri e scontri fra culture, economie, religioni differenti, ma sempre occasione di conoscenza’. Domani, invece, alle 17 nel salone della Provincia, a cura delle associazioni Cif e Aidea, verrà presentato il libro di Marino Muratore ‘La ragazza metà bianca e metà nera’, in un incontro – ad ingresso libero – condotto da Tiziana Cecchinelli e Catia Cidale. L’autore, premiato in prestigiosi concorsi letterari, ha pubblicato diverse antologie di racconti e fiabe e una raccolta di storie di vita di donne e uomini della quarta età.