Conferenza e mostra su don Maberini

Giornata dedicata a don Ferdinando Maberini sabato a Sarzana. Nato a Ortonovo nel 1886, dove morirà nel 1956, fu sacerdote, musicista, compositore di musica sacra, insegnante di musica e liturgia. A cura del Museo diocesano in collaborazione con il Conservatorio Puccini e con il Seminario Vescovile, il canonico verrà ricordato con una conferenza e una mostra. La conferenza si svolgerà dalle 10 alle alle 13 nella sala consiliare di Palazzo Roderio: introduce Egidio Banti con comunicazioni di Alessandra Montali, Francesca Pisani, Clara Bertella, Paola Cervia e Ivan Emma; coordina Barbara Sisti, direttrice del Museo Diocesano e sarà presente il vescovo monsignor Palletti. Alle 14.30, nel museo di piazza della Firmafede, sarà inaugurata la mostra “La Collezione Maberini. Ricordi di un sacerdote a Macao”. Seguirà alle 15.45, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta, un concerto di musiche di don Maberini, a cura dell’associazione “Incanto Armonico”, diretto da Alessandra Montali.

La mostra è dedicata al “Fondo Maberini”, costituito da oggetti e testi legati alla sua presenza a Macao, dove trascorse alcuni anni come insegnante di musica nel seminario cattolico dell’allora territorio portoghese, di religione buddista. Per favorire l’avvicinamento dei seminaristi cinesi alle pratiche liturgiche studiò la musica buddista, arrivando a comporre vari brani di carattere religioso cristiano. Tornato in Italia, alla sua morte lasciò al seminario sarzanese manufatti artistici cinesi, i suoi scritti, il suo pianoforte e la sua biblioteca. Nel progetto di valorizzazione, il Diocesano ha coinvolto il seminario vescovile, proprietario della collezione, oltre all’Archivio e alla Biblioteca “Niccolò V”. Il progetto, che sarà illustrato sabato dalla curatrici Paola Cervia e Francesca Pisani, è sostenuto dalla Cei con i fondi 8×mille. La mostra sarà visitabile fino al 7 aprile. Info 0187 625174 o [email protected].