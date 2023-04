Confcommercio scende in campo a difesa dell’ambiente

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia aderisce alla Campagna di sensibilizzazione ‘Un sacchetto di cose da fare per l’ambiente’, iniziativa in collaborazione con il Consorzio nazionale imballaggi (Conai), che intende richiamare, per il terzo anno, il corretto utilizzo dei sacchetti in plastica rispondenti alle caratteristiche di legge, proprio in relazione al loro diversificato impatto ambientale e alla necessità di non disperderli, favorendo un loro regolare riuso, riutilizzo e riciclo. La campagna iniziata nei giorni scorsi durerà sino al 15 maggio, rivolgendosi sia al settore della distribuzione alimentare, sia alle attività diverse non food. Confcommercio metterà a disposizione delle aziende associate un kit di divulgazione che rammenti ai clienticonsumatori quali sono gli shopper da utilizzare e qual è il loro corretto smaltimento. Il kit potrà essere stampato e veicolato nei singoli punti vendita. E’ possibile scaricare il kit sul sito su www.confcommerciolaspezia.it.