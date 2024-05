Confcommercio presenta i dati sull’illegalità

Torna nella provincia spezzina di “Legalità ci piace!”, l’appuntamento con la Giornata nazionale di Confcommercio contro ogni forma di illegalità e i fenomeni criminali. Giunta all’11ª edizione, “Legalità, ci piace” è un’iniziativa di analisi, denuncia e sensibilizzazione sulle conseguenze dei fenomeni criminali per l’economia e le imprese. Confcommercio La Spezia, con il componente di giunta con delega alla legalità Gianni Balducci e il direttore Roberto Martini, ha incontrato il Prefetto di Spezia Maria Luisa Inversini (nella foto) in Prefettura. Nell’incontro sono stati illustrati i dati dell’indagine su illegalità, contraffazione e abusivismo nel Nord Ovest elaborata da Confcommercio in collaborazione con Format Research. I fenomeni di illegalità alterano la concorrenza, comportano diminuzione degli investimenti, determinano un danno economico per le imprese in termini di mancate vendite, riduzione del fatturato, perdita di credibilità. Furti, usura, vandalismo, aggressioni e violenze sono i fenomeni criminali percepiti in maggior aumento dalle imprese del terziario di mercato del Nord Ovest. Per quanto riguarda abusivismo e contraffazione il 64,6% delle imprese del terziario del Nord Ovest ritiene di essere penalizzato. "I dati – dice Gianni Balducci – si riferiscono a un’area vasta, per fortuna molti di questi fenomeni sono presenti in maniera minore nella nostra Provincia dove a destare invece più preoccupazione è l’abusivismo. L’impegno di Confcommercio per la sicurezza e la legalità si traduce in due obiettivi continui e strategici: prevenire e contrastare i fattori legati alla criminalità che incidono sulla competitività delle imprese e rafforzare, diffondere e approfondire la cultura della legalità".