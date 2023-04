Confartigianato Legno dalla parte delle aziende

Valorizzazione del prodotto artigianale, normative tecniche, nuova direttiva Eutr per i boscaioli, diminuzione dei falegnami, cad e falegnameria 4.0 alcuni dei temi discussi da Confartigianato Legno Arredo nella riunione di categoria. Le imprese nel dibattito hanno affrontato anche il tema del reperimento di manodopera qualificata, giovani interessati al settore del legno e ai lavori manuali. Confartigianato si è detta disponibile ad affrontare il tema dell’alternanza scuola lavoro e del recruiting in un settore delicato e numericamente debole. Ampio spazio della discussione invece sulla filiera del legno in Val di Vara. Confartigianato ha aperto un apposito sportello alla Spezia per aiutare le imprese ad ottemperare la normativa di settore. Nella riunione è stato rinnovato il direttivo di categoria, così composto: Fabio Casali, Malon Iannaccone, Fulvio Moscatelli, Marco Schiaffino, Valter Corradi, Matteo Motto, Matteo Micheloni (confermato presidente), responsabile sindacale Nicola Carozza.