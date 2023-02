Confartigianato incontra tutte le categorie "Momento di confronto"

Confartigianato dà il via a un grande processo di partecipazione e coinvolgimento di tutte le categorie imprenditoriali con 30 assemblee di mestiere, cui seguiranno le assemblee zonali per costituire i direttivi locali. "Abbiamo pubblicato nelle nostre sedi, sui giornali, sui canali social – spiega il presidente di Confartigianato Paolo Figoli (nella foto) – l’elenco di tutte le assemblee di categoria auspicando la massima partecipazione in presenza dei nostri associati. Le assemblee di categoria sono rivolte agli associati e si terranno nella nostra sede di via Fontevivo in giorni ed orari diversi. Spesso ci si lamenta dei corpi intermedi e delle associazioni, ma poi non si partecipa e non ci si assume responsabilità. Queste nostre assemblee sono il momento per proporre idee, parlare dei problemi, un sano protagonismo degli imprenditori che può stimolare il tessuto economico e le scelte sul futuro del territorio". E chi non è iscritto? "Le assemblee sono un momento di democrazia, confronto, dibattito per capire e maturare soluzioni. Logicamente il diritto di voto e la possibilità di essere eletto in un direttivo è riservato agli iscritti in regola con le quote, ma le porte dell’associazione sono sempre aperte agli imprenditori. Chi vuole partecipare e aderire può ancora farlo". Le categorie coinvolte sono tutte quelle già costituite "come previsto dagli statuti dai taxisti ai trasportatori, edili, impiantisti, nautica, meccanica, carrozzieri, alimentaristi, dal turismo alle professioni. Ma laddove un gruppo di imprese proporranno la costituzione di nuove categorie saremo ben lieti di dargli rappresentanza. Questo ier ci porterà a fine primavera verso la fase dell’assemblea generale che avrà il compito di rinnovare gli organi quadriennali di Confartigianato La Spezia. Le assemble sono iniziate da video operatori, fotografi e taxisti, oggi in programma alle 18 quella degli autotrasportatori, mercoledì 15 il settore ottica, poi via via tutte le altre con appuntamenti previsti fIno al 28 aprile.