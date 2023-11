"Non vali niente, ti levo il bimbo". Trentenne condannato per maltrattamenti

La Spezia, 22 novembre 2023 – Per più di un decennio ha maltrattato la moglie e il figlio, rendendo un inferno la vita di entrambi. Una situazione delicata che, grazie alla denuncia della donna, ha visto ieri in tribunale l’epilogo giudiziario, con il giudice che ha condannato il 33enne autore dei maltrattamenti a una pena di tre anni e sei mesi, oltre al pagamento di una provvisionale di ventimila euro a favore della donna e del figlio.

Una storia, quella sviluppatasi tra la Val di Magra e il capoluogo, di violenze e mortificazioni all’ordine del giorno, almeno leggendo il capo di imputazione che il tribunale spezzino ha tradotto in condanna. L’uomo, a partire dal 2009 e fino all’agosto del 2022 – quando la giustizia intervenne con una misura cautelare – si sarebbe reso protagonista di insulti e gravi minacce nei confronti della moglie, con parole irripetibili e intimidazioni pesanti, come "il giorno che ti tirerò dell’acido in faccia e non avrai più la tua bellezza, voglio vedere cosa farai della tua vita schifosa", oppure "appenderò foto e manifesti di screenshot di foto tue intime", "hai rovinato la mia vita e io distruggerò la tua".

Agli atti, anche alcuni episodi di violenza: l’uomo avrebbe spinto giù dalle scale la donna quanto questa si trovava al settimo mese di gravidanza, e non avrebbe esitato anche a metterle le mani al collo fino a farle perdere i sensi. Comportamenti tali da rendere intollerabile l’esistenza della donna, e che avrebbero poi riguardato anche il figlio. Secondo la ricostruzione giudiziaria, il bambino sarebbe stato offeso e svilito più volte, vietandogli di piangere ed insegnandogli che mostrare propri sentimenti fosse "da gay".

Agli atti anche un episodio di violenza: un colpo alla nuca del bambino tale da fargli sbattere la faccia contro il piatto e provocare la fuoriuscita di sangue dal naso. L’escalation di violenza ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’uomo e all’avvio del processo, con le parti lese assistite dai legali Andrea Buondonno e Nunzio Gallo. Ieri, la condanna emessa dal giudice Marinella Acerbi nei confronti dell’imputato, cui un anno fa il Tribunale per i minorenni ha sospeso la responsabilità genitoriale.