Condannata a sei anni in 1° grado Commercialista assolta in appello

La Corte di appello di Genova, terza sezione penale, ha assolto la commercialista spezzina Barbara Bertagna, ribaltando la sentenza di condanna a sei anni di reclusione per bancarotta distrattiva e documentale, inflitta poco più di un anno fa, il 26 gennaio 2022, dal collegio del tribunale della Spezia.

La fine di un incubo per la professionista che ha 60 anni e attualmente vive in Francia. La corte ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato di fiducia Simone Serafini, il quale aveva puntato il dito anche sul fatto che la sua assistita non fosse mai stata ascoltata, nonostante ne avesse fatta richiesta, durante il processo che era iniziato nel 2107 e aveva attraversato tutto il periodo del covid.

Per l’accusa di bancarotta distrattiva, la Corte d’appello ha decretato l’assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre ha dichiarato il non luogo a procedere per avvenuta prescrizione sull’accusa relativa alla sottrazione di documenti che riguardavano il fallimento della società di trasporti Tir Europe, risalente al 2011.

Secondo la pubblica accusa che si era avvalsa delle indagini della guardia di finanza in uno stralcio di fascicolo molto più ampio riguardo a un maxigiro di fallimenti pilotati, la ragioniera con studio in città avrebbe agito da "amministratore di fatto della cooperativa Tir Europe" e pianificato una bancarotta con l’obiettivo di distrarre dall’attivo del fallimento cinque mezzi di proprietà della cooperativa: si trattava di un autocarro Fiat e quattro semirimorchi per trasporto. Sul tavolo c’era un’altra accusa: secondo la procura, con l’intento di rendere difficile i controlli sui conti della società in fallimento, avrebbe sottratto "registri Iva, fatture attive e passive e omesso di consegnare al curatore i libri e le scritture contabili". Gli investigatori delle fiamme gialle avevano notificato avvisi di garanzia alla commercialista e a un’altra donna assolta poi in primo grado, che aveva assunto per un certo periodo l’incarico di presidente della stessa società.

Massimo Benedetti