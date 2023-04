Concorso pubblico per funzionari tecnici

Concorso pubblico del Comune di Genova finalizzato alla formazione di un elenco di idonei nel profilo di funzionari tecnici e informatici, con varie professionalità. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale. In relazione al profilo di iinteresse, i concorrenti devono possedere anche uno dei seguenti titoli di studio, nonché l’abilitazione all’esercizio della professione afferente alla laurea posseduta che afferiscono ai campi di ingegneria, architettura, chimica, urbanistica, scienze ambientali, geografia, fisica, informatica o matematica: per i dettagli si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso disponibile sul sito internet del Comune di Genova. La selezione avverrà sulla base del superamento di una prova d’esame scritta per poi formulare un elenco di idonei, senza alcun ordine di merito, formato dai candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 2130 nella prova. La domanda di ammissione redatta solo via telematica raggiungibile attraverso il sito dell’Ente, https:smart.comune.genova.it entro il 12 maggio.