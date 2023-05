Concorso pubblico nell’Asl5 per sei tecnici di radiologia

L’Asl5 di La Spezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6 posti di tecnico sanitario di radiologia medica, ruolo sanitario, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato. Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet dell’azienda all’indirizzo http:www.asl5.liguria.it Oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, è necessario avere una laurea abilitante alla professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica e iscrizione all’Albo Professionale di competenza degli esercenti le professioni sanitarie. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il 1° giugno solo con procedura telematica, sul sito https:asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 all’ufficio selezione del personale dell’azienda - via Fazio n. 30 - La Spezia - telefono 0187 533519. L’amministrazione si riserva la facoltà di attivare una prova preselettiva, avvalendosi anche dell’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale