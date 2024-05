Concorso per l’assunzione di un funzionario tecnico

Il Comune di Lerici ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 funzionario tecnico per il servizio pianificazione territoriale, urbanistica, demanio e lavori pubblici, a tempo pieno e indeterminato. Richiesta laurea in architettura e paesaggio, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria per ambiente e territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o titoli equipollenti. Richiesti inoltre conoscenza della lingua inglese e conoscenza di base dell’uso del personal computer e delle applicazioni più diffuse, possesso di patente di guida di categoria B. Le prove verteranno su materie come ordinamento degli enti locali, manutenzione patrimonio pubblico, normativa in materia di ambiente, legislazione urbanistica e altro. Saranno inoltre richieste la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dei principali applicativi informatici (pacchetto Office, ecc.). Domande entro il 3 giugno sul portale www.inpa.gov.it.