Concorso per 442 borse destinate a studenti di scuole medie e superiori

La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha approvato bando e regolamento 2023 per il concorso per 442 borse di studio con importo dei premi in aumento e 115.750 euro totali da erogare a studenti meritevoli dell’anno scolastico 20222023. Possono partecipare studenti che hanno conseguito la licenza media, la maturità e i promossi delle scuole superiori: 150 euro ai migliori che hanno conseguito la licenza di scuola media, 250 euro ai migliori delle scuole superiori, 500 ai migliori con diploma di maturità. Il concorso è aperto ai soci e non soci e i destinatari sono studenti, figli di soci, o soci loro stessi, titolari dei conti a loro dedicati e residenti nelle province di Lucca, Massa-Carrara o La Spezia. Domande entro il 13 ottobre.