Concorso in Emilia Romagna Via al corso di preparazione

In vista del maxi concorso della Regione Emilia Romagna per l’assunzione di 96 agenti di polizia municipale da destinare ai vari comuni, la segreteria Uil Fpl di Bologna si è attivata per venire incontro alle esigenze di tanti giovani che si stanno cimentando nella preparazione sia per questo e sia per altri concorsi per lo stesso profilo. L’iniziativa di formazione e preparazione, è nata grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Scuola di Formazione Professionale di Spezia, leader dal 2007 nella preparazione specifica dei concorsi per agenti di polizia locale. Il Corso di preparazione si terrà a Bologna nella sala riunioni del comando di polizia locale in via Ferrari 42 da venerdì 23 a domenica 25 giugno nella formula full-immersion 20 ore. Termine iscrizioni 17 giugno: [email protected]

WhatsApp al 328 5467479.