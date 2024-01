Concorso dei presepi, i vincitori

Ottantacinque presepi hanno preso parte al concorso diocesano 2023, svoltosi nel ricordo degli ottocento anni dal primo presepe di Greccio. Martedì scorso si è svolta la premiazione, con il vescovo Luigi Ernesto Palletti affiancato da monsignor Paolo Cabano, e da Carlo Raggi, presidente della società ’Dante Alighieri’. Il primo premio assoluto è andato al presepe della famiglia di Anna e Giovanni Carassale, della Spezia. La motivazione ne sottolinea "l’abile lavoro usato nella creazione dei personaggi, costruiti lavorando all’uncinetto". Ed ecco gli altri premiati. Per la categoria famiglie, nell’ordine, Gabriella Capetta di Santo Stefano Magra, Goffredo Cresci della Spezia, Paola Montanari della Spezia. Per la categoria scuole, dove il numero di partecipanti è significativo, sempre nell’ordine sono state premiate la scuola media “Anna Franck” della Spezia, la scuola primaria “Dante Alighieri” e la scuola primaria “Enrico Fermi” di Valdellora. Per le parrocchie, nell’ordine, la chiesa di Sant’Anna di Mangia, in Val di Vara, la parrocchia delle Grazie e quella di Porto Venere. Per gli enti ed associazioni, “La nave di carta” delle Grazie, il convento dei cappuccini di Monterosso e la Filarmonica di Santo Stefano. Infine, coppe speciali della “Dante Alighieri” alla scuola cattolica “Cardinale Spina” di Sarzana, alla scuola dell’infanzia di Borghetto e all’istituto di Pian di Follo.