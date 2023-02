Conclusi i lavori sull’argine Oltrevara, strada riaperta

È stata riaperta ieri la strada di Oltrevara, nel comune di Beverino, oggetto di lavori di ripristino a seguito degli eventi alluvionali del 2018. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione dell’argine sinistro del fiume Vara, gravemente danneggiato, che è stato rialzato e consolidato con l’obiettivo di evitare allagamenti futuri e proteggere sia la strada che le abitazioni della zona. L’investimento, finanziato da fondi regionali, è stato di 625 mila euro. "È un intervento molto importante, legato non solo a una gestione dell’emergenza ma anche al consolidamento della situazione dopo i problemi causati dall’alluvione del 2018 – spiega l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone –. La ricostruzione della sponda del fiume ha permesso di mettere in sicurezza una strada comunale e le abitazioni dell’area circostante. C’è stata un’ottima collaborazione con l’amministrazione comunale di Beverino che ha permesso al Comune di svolgere il ruolo di soggetto attuatore degli interventi e alla struttura commissariale di Protezione civile, che fa capo al presidente Toti, di gestire tutte le fasi autorizzative e legate all’andamento dei lavori – ha proseguito Giampedrone – Siamo contenti che i lavori siano stati conclusi nei tempi previsti e che l’area sia tornata in sicurezza". "Questo è l’ultimo degli interventi finanziati dalla Regione – aggiunge il sindaco Marco Cosini – che mette definitivamente in sicurezza il Comune di Beverino per un investimento complessivo di circa 1 milione e 200mila euro. Questo è stato possibile grazie alla Protezione civile regionale che ha erogato le risorse per una serie di opere fino alla strada riaperta nella frazione di Oltrevara".