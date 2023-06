Concessione a Gnl Italia Autorità portuale, c’è l’ok

Via libera dall’Autorità portuale al rilascio della concessione demaniale a favore di Gnl Italia, relativa a un’area situata alla radice dell’ex Molo Enel nella quale si svolgeranno le operazioni di truck loading da e verso l’impianto di Panigaglia. Il servizio di imbarco e sbarco di autobotti cariche di gas naturale provenienti dal rigassificatore e trasportate a bordo di una chiatta, nell’ultimo anno aveva smosso un mare di polemiche, non solo politiche ma anche in seno al porto spezzino, col Terminal del Golfo che non aveva esitato a evidenziare all’ente portuale come il molo Enel rientrasse nell’area di ampliamento del terzo bacino portuale, e che l’avvio di quella nuova attività andasse in contrasto con lo sviluppo del terminal previsto dal Piano regolatore portuale.

Il tavolo di concertazione lanciato dall’Authority è caduto nel vuoto, e così alla fine la decisione l’ha presa soltanto l’ente di via del Molo, rilasciando la concessione a Gnl Italia e che sarà attiva fino al trentuno dicembre del 2035 e, al contempo, individuando anche paletti ben precisi nel tentativo di tutelare tutti gli interessi in gioco in un’area portuale che presto vedrà un nuovo sviluppo.

Parte della concessione, immediatamente rilasciata, è relativa allo specchio acqueo e al "pontile di facile rimozione" che dovrà essere realizzato a cure e spese del concessionario, mentre la rimanente concessione relativa alla banchina di approdo e all’area che viene utilizzata per il transito delle autobotti fino alla strada verrà rilasciata progressivamente e "compatibilmente con i lavori di rimozione delle strutture e di rimessa in pristino da parte di Enel, prevista per luglio 2024". Si tratta, questa, di una situazione temporanea, destinata a mutare una volta che il terminalista avvierà le opere di ampliamento. Nella determina con cui viene dato mandato agli uffici di rilasciare la concessione, l’Autorità portuale sottolinea infatti che "al verificarsi delle condizioni di ampliamento delle antistanti aree e banchine da parte del Terminal del Golfo, la società Gnl Italia dovrà liberare il compendio in concessione, e l’Autorità portuale rilascerà alla Terminal del Golfo l’atto formale di concessione per la realizzazione dell’ampliamento nello specchio acqueo interessato. La banchina di Gnl, a quel punto, verrà ricollocata in "una banchina portuale disponibile", che ad oggi è individuabile nel nuovo solettone che sarà realizzato dal Terminal del Golfo, che a sua volta recupererà quegli spazi nell’area attualmente impegnata da Enel