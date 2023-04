Concerto per la città gemellata di Bayreuth Protagonista la soprano Claudia Belluomini

Il Conservatorio Giacomo Puccini propone oggi un concerto per la delegazione della città gemellata di Bayreuth, uno spettacolo aperto alla cittadinanza, che si svolgerà alle 10.15, nell’auditorium Mario Fiorentini nell’edificio dell’istituto scolastico musicale di via XX Settembre 34. Protagonista di questo appuntamento la voce della soprano Claudia Belluomini, accompagnata al pianoforte dal direttore del Conservatorio, Giuseppe Bruno. In omaggio a Bayreuth, sede del Teatro di Wagner, verranno eseguiti, tra gli altri pezzi, anche due del compositore tedesco. Questo il programma completo del concerto che comprende due pezzi di Wagner (Tannha¨user - Dich, teure halle), di Liszt (Der fliegende Holla¨nder), Strauss (opera 27, No. 4 - Morgen), Mozart (Zauberflo¨te - Ach, ich fu¨hl’s) e Schubert (opera 19, No. 3 - Ganymed). "Il Conservatorio è nel comitato gemellaggi del Comune della Spezia da molti anni – dichiara il direttore Bruno – ed è stato sempre attivo nel gemellaggio con Bayreuth, in quanto gemellaggio di grande importanza per la musica". Nell’ambito della visita della delegazione di Bayreuth alla Spezia ci sarà una visita in Conservatorio sabato mattina e dentro questa visita questo piccolo concerto tenuto da Claudia Belluomini, soprano al primo anno del biennio in Canto lirico al Puccini.

m. magi