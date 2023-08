Concerto Olimpio Medori a Bonassola: antico organo e musica italiana

Sul piccolo e prezioso organo ottocentesco di scuola ligure conservato nella chiesa di San Giorgio a Bonassola, il musicista Olimpio Medori terrà, stasera alle 21.15, un concerto con un programma incentrato sulla musica italiana del ‘600 e ‘700: Storace, Galuppi e Scarlatti sono alcuni dei compositori scelti dall’organista per suonare questo strumento. Continuano così le serate del ‘Suono del Tempo’, rassegna itinerante sul territorio spezzino e lunigianese organizzata dall’associazione César Franck. Medori, che è regolarmente invitato in importanti festival e rassegne, suonando su strumenti di particolare pregio e interesse storico in Europa, Russia e Sud America, si è diplomato in Organo e Composizione organistica al Conservatorio Morlacchi di Perugia con Wijnand Van de Pol ed ha anche conseguito cum laude la laurea in Organo con una tesi dal titolo ‘La produzione organistica di Dieterich Buxtehude a confronto con la tradizione tastieristica italiana’ al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Con una borsa di studio assegnata dalla Institución ‘Fernando el Católico di Saragozza ha partecipato ai cursos de musica antigua de Daroca. Esperto e studioso di strumenti a tastiera, costruisce per passione clavicordi, clavicembali, spinette e organi portativi ispirati alle varie scuole e tiene conferenze e seminari sulla musica antica per strumenti a tastiera. Per raggiungere San Giorgio sarà a disposizione un servizio navetta gratuito con partenza da Bonassola (via Risorgimento, nei pressi della stazione ferroviaria), che inizierà alle 20 fino alle 21 circa e riprenderà poi al termine del concerto. L’ingresso al concerto, come consuetudine, è libero.

m. magi