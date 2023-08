Concerto di Pianoforte e Violoncello ad Amfiteatrof a LEVANTO

Nella chiesa di Sant’Andrea, stasera a partire dalle 21.30, è in programma un concerto che onora il ‘Maestoso Pianoforte insieme al Violoncello’, cui è intitolato il Levanto Music Festival Massimo Amfiteatrof, con una musicista di eccezione, Hayoung Choi (nella foto), vincitrice del premio internazionale Reine Elisabeth, accompagnata al pianoforte da Jeung Beum Sohn. Si tratta del decimo live della 32ª edizione del Festival, organizzata dalle Officine del Levante con la direzione artistica di Fausto Cosentino, in collaborazione col Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. In scaletta un ricco programma con musiche di Igor Stravinskij, Suite Italiana per violoncello e pianoforte, Benjamin Britten (Sonata per violoncello e pianoforte op. 65) e Sergej Rachmaninov, Sonata per violoncello e pianoforte op. 19.