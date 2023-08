Concerto di Mozart a Levanto: Amfiteatrof con le Lettere di Mozart

L’11° concerto del Levanto Music Festival Amfiteatrof, in programma stasera alle 21.30, nell’Auditorium dell’Ospitalia del mare. In scena lo spettacolo ‘Volgare ma non troppo. Le lettere di Mozart’, messo in scena da un attore e da un pianista, Ivano La Rosa e Sergio Ciomei, La produzione è di Gog - Giovane Orchestra Genovese