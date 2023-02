Concerto di beneficenza in aiuto di Turchia e Siria

Quasi 6mila euro sono stati raccolti da Caritas diocesana La Spezia Sarzana Brugnato in occasione del concerto ‘Le tante facce dell’Amore’, svolto nel giorno di San Valentino nella sala consiliare della Provincia. I fondi raccolti durante la serata, promossa dal prefetto Maria Luisa Inversini, saranno interamente destinati, tramite la Caritas Italiana, al sostegno delle popolazioni di Siria e Turchia, colpite tragicamente dal terremoto del 6 febbraio. In molti anno dato il loro contributo partecipando al concerto del maestro Eros Lombardo. "Cura il mondo, rendilo un posto migliore per te e per me e per l’intera razza umana – ha dichiarato il direttore di Caritas La Spezia, don Luca Palei, citando una canzone di Michael Jackson – . Le tante facce dell’Amore, sono i tanti volti e tanti cuori, di chi ha deciso di ‘curare’ le ferite del nostro mondo. Facciamolo subito senza scarti e senza soste, è la risposta più bella, perché la speranza vinca nei porti di disperazione del nostro tempo, e nessuno sia mai uno scarto!’’. Chiunque volesse continuare a donare per questa emergenza può utilizzare il conto intestato a Caritas diocesana La Spezia Sarzana Brugnato, iban IT88M0623010706000040390102 specificando nella causale ‘Terremoto Turchia - Siria 2023’. Inoltre, facendo proprio l’appello di Papa Francesco dell’8 febbraio, la presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, dopo un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell’8xmille, ha indetto inoltre una colletta nazionale che si terrà in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo.