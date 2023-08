Concerti organistici L’ultimo appuntamento alla chiesa di S.Francesco col maestro Giacomelli

L’ultimo dei tre concerti organistici della stagione estiva lericina è pronto ad andare in scena. L’evento, che si svolgerà domani alle 21.15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Lerici, è organizzato dalla stessa parrocchia in collaborazione con il Comune lericino, e vedrà protagonista il maestro Gabriele Giacomelli. L’artista toscano presenterà un programma che spazia dal barocco tedesco di Muffat e Bach al grande Settecento e Ottocento italiano con Pergolesi, Panerai, e Morandi, passando attraverso la musica del gesuita Kircher, ampiamente contaminata dalla tradizione popolare italiana. Lo strumento costruito nel 1841 dalla ditta Nicomede Agati, è stato recentemente restaurato dalla bottega organaria di Nicola Puccini, grazie al generoso contributo dei molti sostenitori e al sostegno della Cei. Giacomelli si è diplomato in Pianoforte e in Organo con il massimo dei voti al Conservatorio Cherubini di Firenze (studiando con Mariella Mochi) perfezionandosi con Stefano Innocenti all’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia, oltre ad essersi laureato in Storia della Musica all’Università di Firenze, e attualmente è docente di Storia della Musica al Conservatorio Martini di Bologna. Svolge un’intensa attività concertistica in Europa, negli Stati Uniti e in America del Sud.

La sua intensa attività l’ha portato ad incidere due cd per Elegia Records dedicati a Domenico Zipoli e un cd per Tactus dedicato a ‘L’organo a Firenze dai Medici all’Unità d’Italia’. È autore di decine di saggi musicologici, che sono stati pubblicati in riviste scientifiche anche internazionali, mentre ha scritto tre libri sugli organi e la musica sacra in Toscana. Giacomelli è coautore, con il celebre violinista Salvatore Accardo, di libri di testo per le scuole medie ed è direttore artistico della rassegna di musica sacra ‘O flos colende’, organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore nel Duomo di Firenze fino dal 1997 e del Festival Zipoli promosso dal Comune di Prato dal 1998. È ispettore onorario per il restauro degli organi antichi della Soprintendenza Abap di Firenze, Pistoia e Prato. L’ingresso al concerto di domani sera è libero.

Marco Magi