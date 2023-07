Concerti, arte e cultura a Tellaro Il Quartetto apre “Libi ’n Selàa“

Prende il via domani “Libi ’n Selàa“. Tradizionale rassegna culturale tellarese che alterna concerti dal vivo, incontri letterari e mostre d’arte. Come di consueto, tutti gli incontri, che si terranno tutti alle 20,30, si svolgeranno nella piazzetta antistante l’oratorio. Ad aprire la manifestazione il Quartetto Italiano di Tromboni (Vincent Lepape, David Ceste, Matteo De Luca, Diego Di Mario), maestri di prestigiose formazioni, come l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e l’Orchestra Sinfonica della Rai. Secondo appuntamento il 14 luglio con il concerto Laudrinn-e, “Piccoli racconti in-canti con suoni di strumenti e lingue contrastanti” (Eugenia Amisano: voce ed effetti, Mario De Simoni: chitarra, Giulio Giani: sassofono e voce). Il 19 luglio concerto del giovane trombonista genovese Guglielmo Nicolini, accompagnato al pianoforte da Caterina Picasso. Dal 20 al 23 luglio l’oratorio ospiterà una mostra di pittura di Lotario Farina, artista di origini lericine.

Qualche giorno di pausa e poi il 29 luglio la rassegna riprende con l’ultimo appuntamento musicale in programma: il concerto del giovane Quartetto Nanneri (Yesenia Vicentini: violino, Filippo Taccogna: violino, Teresa Valenza: viola, Carola Puppo: violoncello. Protagonista della serata del 5 agosto la giornalista, scrittrice e inviata di guerra Barbara Schiavulli. dialogherà con Mariangela Guandalini sulla sua esperienza internazionale. Il 9 agosto sarà la volta di Maria Giovanna Luini, oncologa, divulgatrice scientifica e scrittrice. Con Mariangela Guandalini presenterà il suo romanzo “La luce che brilla sui tetti” (edizioni Tea).

Chiuderà la rassegna l’11 agosto un recital di poesie con Laura Cleri, attrice teatrale e aiuto regista che leggerà versi di Anna Achmatova. “Libi ’n Selàa“ è un’iniziativa a cura della Mutuo Soccorso di Tellaro A.P.S. con il contributo del Comune di Lerici. Per tutta la durata della rassegna è previsto un servizio bus attivo fino a notte tarda. L’ingresso è libero per tutti gli incontri

Il Quartetto Italiano di Tromboni

che si cimenterà per primo è composto da quattro maestri di prestigiose formazioni, come l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e l’Orchestra Sinfonica della Rai. Il Quartetto nel suo repertorio propone composizioni originali per tromboni considerati dei capolavori del ’900 e brani dei periodi rinascimentale, barocco e romantico.