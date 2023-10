"Concerti a Teatro: un'opportunità di crescita per le nuove generazioni"

"La stagione musicale di ‘Concerti a Teatro’ – dichiara Michela Puca, violinista diplomata lo scorso anno al Conservatorio Puccini – arricchisce ancora di più culturalmente la nostra città. La cultura rende una città viva e fornisce anche l’opportunità di creare relazioni diverse e particolari, in cui si può condividere e parlare di musica e scambiare i propri punti di vista. È importante anche per le famiglie, per i bambini. Un’occasione di crescita che rende anche le giornate un po’ diverse rispetto al solito". Alessandro Borrini, pianista e studente del liceo musicale Cardarelli della Spezia apprezza la rassegna. "Presenta un cartellone molto variegato e con tanti giovani talenti – dichiara –. Penso sia un’occasione da non perdere, soprattutto per le nuove generazioni. Sicuramente sono molto curioso di ascoltare il recital del grande pianista russo Lugansky, che eseguirà pagine meravigliose di Chopin e Wagner".