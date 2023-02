Concerti a Teatro, la Dovgan agli Impavidi

Alexandra Dovgan, acclamata e premiata dai nomi più illustri del mondo musicale, darà il via, stasera alle 21, al primo degli appuntamenti al Teatro degli Impavidi di Sarzana con ‘Concerti a Teatro’, la stagione di musica classica promossa dalla Fondazione Carispezia. Nata nel 2007, Alexandra nasce nel 2007 in una famiglia di musicisti e inizia i suoi studi di pianoforte all’età di quattro anni e mezzo. "È un raro caso: la definizione di ‘bambini prodigio’ non è adatta alla giovane pianista Alexandra Dovgan, perché questo miracolo non ha nulla di infantile. Ascoltandola sentirete suonare un adulto, una personalità. Il suo talento è armonioso in modo raro, la sua maniera di suonare è autentica e concentrata. Prevedo un grande futuro per lei".

Queste sono le parole che il grande pianista Grigory Sokolov ha utilizzato per presentarla al mondo musicale internazionale. A soli undici anni Alexandra vince il Grand Prix del II Concorso Internazionale per Giovani Pianisti ‘Grand Piano Competition’ di Mosca; le immagini del suo concerto fanno il giro del mondo, emozionando musicisti e amanti del pianoforte. Nonostante la sua giovane età, ha già debuttato nelle più prestigiose sale da concerto, come il Berlin Philharmonie, Théâtre des Champs Elysées, Vienna Konzerthaus, e si è esibita insieme a musicisti del calibro di Ton Koopman, Trevor Pinnock, Valery Gergiev, Paavo Jarvi e Gustavo Dudamel. A Sarzana proporrà un programma incentrato su due celebri sonate di Mozart e Beethoven e su Brahms con gli Intermezzi op. 117 e le Variazioni su un tema di Händel. La stagione di ‘Concerti a Teatro’, diretta da Miren Etxaniz, prevede altri due appuntamenti al Teatro degli Impavidi: il leggendario direttore Wolfram Christ insieme all’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova (21 marzo) e il carismatico pianista Roberto Cappello (4 aprile). Fino a oggi sarà inoltre ancora possibile abbonarsi ai tre concerti in cartellone al teatro sarzanese, alla biglietteria e online su www.vivaticket.it.

Marco Magi